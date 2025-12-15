En las imágenes que circulan por redes sociales se puede ver a centenares de alumnos escondiéndose en las aulas

Detenido el sospechoso del tiroteo en un campus universitario de Rhode Island, EE.UU

Rhode IslandDos personas han muerto y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que tuvo lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, anunciaba este domingo que la persona detenida en relación con el tiroteo de la víspera en la Universidad de Brown será puesta en libertad sin cargos. Así lo ha afirmado en una rueda de pensa recogida por la cadena ABC News en la que ha indicado que "el estado de seguridad en nuestra comunidad permanece sin cambios y creemos que ustedes permanecen seguros en nuestra comunidad".

Nueve heridos graves

"Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento", comunicaba la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.

Seis de los heridos continúan en estado grave, aunque estables, mientras que uno se encuentra en estado crítico y otros dos pacientes se encuentran ya estabilizados, según ha informado el hospital a CNN.

Los momentos de tensión hasta la detención del sospechoso

La Policía de Providence había notificado la presencia de un tirador activo, así como "múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown". "Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden", avanzaba la Policía de Providence en la misma red social.

El mismo cuerpo policial informó en un primer momento --también a través de redes sociales-- de "disparos cerca de la calle Governor", instando a los vecinos de la zona a permanecer "en los refugios". "Aléjense. Las fuerzas de seguridad están respondiendo", indicaban.

El perímetro del campus universitario ha sido confinado bajo el imperativo de que "todos los miembros de la comunidad permanezcan resguardados en sus hogares (...) mientras la respuesta policial continúa", explicaban.

"Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación", concluía la institución educativa. En las imágenes que circulan por redes sociales se puede ver a centenares de alumnos escondiéndose en las aulas del atacante.