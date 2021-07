Sin embargo, no parece que ninguno de esos criterios sea por el que advirtieron a la joven, que no salía de su asombro.

Desde el momento de la publicación, en la que la joven asegura que "es hora de cambiar de gimnasio" , el video acumula ya más de 122.000 reproducciones y ha recibido cientos de comentarios de gente que no se puede creer la decisión del gimnasio.

"Cuando llevaba 15 minutos en la cinta, el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera. Estoy tan avergonzada", contaba la joven entre llantos.