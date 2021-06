El testimonio viral de una joven expulsada de un gimnasio por mostrar su tripa: "Estoy tan avergonzada"

Una joven de 26 años ha denunciado un episodio de gordofobia en su gimnasio

Shelby tuvo que abandonar el gimnasio por llevar un sujetador deportivo

"No podemos simplemente tener la barriga colgando", le dijeron

Shelby Rodriguez, una joven de 26 años de Alberta, Canadá, se ha vuelto viral en sus redes sociales por el duro episodio de gordofobia que ha sufrido cuando se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio.

A través de su cuenta de TikTok, la joven ha contado, rota de dolor, que tuvo que abandonar el gimnasio cuando se encontraba entrenando por culpa de su peso.

Cuando llevaba unos minutos entrenando, uno de los coordinadores le ordenó que saliera del gimnasio. Al acudir a recepción, una trabajadora aseguró que el gimnasio tenía la política de no dejar entrenar solo con sujetadores deportivos en el gimnasio.

"Fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga", explicó Shelby en el vídeo en su red social.

Sin embargo, en un primer momento hicieron el visto bueno: "Está bien por esta vez, pero solo para que lo sepas para la próxima".

Parecía que todo había quedado en eso: "Pensé, está bien, está bien, y fui a hacer mi entrenamiento". Sin embargo, la cosa fue a más: "Cuando llevaba 15 minutos en la cinta, el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera. Estoy tan avergonzada", contaba la joven entre llantos.

La joven, desolada, denuncia que el gimnasio la echó por su sobrepeso. Miles de usuarios en redes sociales han apoyado su testimonio y le han mandado ánimos y mensajes de apoyo.