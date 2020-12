Antonio Garrigues: “Tras la pandemia va a haber euforia, creatividad e innovación”

¿Qué mundo nos va a dejar el coronavirus?

Va a depender mucho de si tenemos pronto una vacuna que resulte ser eficaz. Hay expertos que dicen que el virus va a estar entre nosotros hasta 2022 y otros que señalan que el próximo verano habrá terminado. Hay que saber superar este golpe con solidaridad y terminaremos teniendo una vacuna que controle sus efectos. Porque si no los controlamos, el futuro del mundo va a ser peligroso , porque tiene una derivada económica muy mala. Se ha de operar con unidad de acción, tanto a nivel europeo, como nacional. En España, a nivel político hay que recordar que este no es un tema para dudar, cuestionar o rentabilizar. La unidad y solidaridad son vitales y espero que lo mejoremos rápidamente.

Usted que es un gran conocedor de Estados Unidos, ¿qué le suscita el cambio de presidente?

Quien intenta entender Estados Unidos con la visión europea se equivoca. Aquello es otro mundo. El triunfo de Biden es una de las mejores noticias que hemos tenido en este año tan difícil. Hubiera sido terrible un nuevo triunfo de Trump, que no cree en las relaciones de ningún tipo con el resto del mundo sino en la autarquía. Biden quiere fortalecer las relaciones atlánticas y con China. Si el país más poderoso del mundo no está comprometido con los problemas del mundo, tenemos un problema.

La eficaz lucha de China contra la pandemia hace que algunos pongan en duda la utilidad o capacidad de las democracias para resolver problemas de este calado, ¿qué le parecen esos argumentos?

En su último libro advierte del peligro que supone para las democracias la desigualdad acrecentada en las últimas crisis…

Y cómo ve a España…

Lo que está fallando, en conjunto, son los liderazgos. Aunque parezca lo contrario, hay pocos liderazgos políticos. Y sucede lo mismo con el liderazgo cultural, social o empresarial. No hay liderazgos claros. En momentos como estos hay que salir a decirle a los ciudadanos lo que está pasando, cuáles son los problemas y reconocerles que nadie tiene la solución directa e inmediata. La ciudadanía está dispuesta a escuchar y a aceptar convivir con la incertidumbre, pero ha de tener la seguridad de que no se la engaña. Los españoles tienen la cultura suficiente para aceptar que un líder les diga que no sabe la solución, pero que se está trabajando. Un líder no puede estar en la retaguardia, tiene que estar delante. No obstante, los líderes que salen a decir dogmáticamente que saben cómo arreglarlo todo son un peligro público.