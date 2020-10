Familia numerosa: cuándo podemos hablar de ella

Además de todo ello, es necesario que la unidad familiar cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo, que los hijos sean menores de 21 años y no estén casados (salvo que sean discapacitados o no puedan trabajar). Además, si los hijos estudian (siempre que los estudios se adecúen a su edad), el límite pasa a los 25 años.

También deberán vivir con sus padres (o con uno de ellos), sin que sea relevante que vivan circunstancialmente en otro lugar debido a estudios, trabajos, salud, etc. Por otro lado, debe existir dependencia económica, que existe siempre que los hijos no ingresen una suma superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de incapacidad, es necesario que la pensión que reciba el hijo no exceda el IPREM para que se cumpla este requisito.