Se podrán acoger a este bono joven de alquiler quienes tengan entre 18 y 35 años, trabajen y estén emancipados ya o salgan de su casa familiar por primera vez. Tienen derecho a esa ayuda si ganan menos de 24.318 euros anuales, es decir, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM ). Y podrán pedirlo tanto si viven solo como si comparten piso . Es decir, que la ayuda se concederá individualmente a cada persona. No será por vivienda.

Para no perjudicar la movilidad laboral, los beneficiarios podrán recibir la ayuda su ganan hasta cuatro veces el IPREM, es decir, 32.425,12 euros.

Los beneficiarios de este bono joven de alquiler deben estar trabajando y el precio del alquiler no debe superar los 600 euros porque el Gobierno entiende que si asumes más de esa cantidad no eres una persona vulnerable. No obstante, el Ejecutivo deja la puerta abierta a que las comunidades autónomas –que gestionarán estos fondos- suban la cantidad a 900.