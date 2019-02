La presentación de los presupuestos se convierte en una batalla electoral sin piedad

"Pretenden que debatamos de autodeterminación a sabiendas de que todas estas cuestiones no son asumibles, ni para este Gobierno, ni para el partido que lo sustenta, el PSOE", ha recordado Montero. El Gobierno "no cederá a chantajes" de los independentistas. Ni para sacar los Presupuestos ni para cualquier otra medida. "Los que se declaran independentistas tuvieron la ensoñación de que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable para aprobar su tramitación ", ha remarcado Montero. Palabras muy duras para unos socios que ya le han dejado claro que las puertas están abiertas si se reconoce el derecho de autodeterminación.

Podemos también ha usado el debate para vender su idea: Podemos ha luchado más que el PSOE para lograr unos presupuestos beneficiosos para los ciudadanos. De hecho, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha lamentado este martes que el Gobierno se haya "rendido" ante la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos y ha admitido que si se cumplen los pronósticos, no quedará más remedio que adelantar las elecciones generales, aunque no ha precisado cuál sería su preferencia de fecha.

"Pese a que el Gobierno parece que se ha rendido, nosotros no vamos a perder la esperanza, pero siendo realista y sabiendo que todos los escenarios están abiertos", ha asegurado, antes de reconocer que si finalmente los Presupuestos son rechazados este miércoles, al Gobierno no le quedará otra salida que convocar elecciones.

Rivera ha dejado claro que si el presidente preferido por los independentista es Sánchez, es un buen motivo para que no sea presidente. El líder de C's ha dicho no a unas cuentas que le meten la mano en el bolsillo a los españoles y que harán descarrilar la economía, en su opinión. "Son los presupuestos de Podemos, otra razón para decir no", ha destacado. Más duro ha sido respecto a Cataluña, ha sido más duro. ¿Cómo tiene usted estómago para permanecer sentado con los independentistas al recibir los 21 puntos de Pedralbes donde se dice que la guardia civil y la policía son represores? Y ha dejado claro a Montero que habla de oídas sobre Cataluña. "No hay conflicto en Cataluña, donde hay gente que recibe amenazas de muerte y el gobierno no hace nada".