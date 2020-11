Un tribunal reconoce el derecho a posponer las vacaciones si coinciden con el estado de alarma

Para UGT, esta es una victoria judicial "muy importante". Asimismo, el sindicato ha resaltado que el confinamiento no son vacaciones y que este periodo de descanso "es un derecho irrenunciable, como protección de la salud y seguridad y como recuperación de la fatiga que provoca el trabajo y ahora también el confinamiento".

No es el primer caso: otro juez reconoció el derecho a anular vacaciones coincidentes con el estado de alarma

Este fallo no ha sido el primero a favor de que los trabajadores puedan mantener sus vacaciones a pesar del confinamiento. Una sentencia del Juzgado de lo Social de Santander reconoció a una trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria su derecho a anular cuatro días de vacaciones que había solicitado porque coincidieron con el confinamiento general del estado de alarma y a sustituirlas por otro período vacacional.

El fallo judicial asevera de manera textual que si la trabajadora "no puede salir de su casa por confinamiento forzado no serán vacaciones, no se corresponderá ese período con un legítimo y constitucional derecho al descanso anual que todo trabajador ha de tener".