El edadismo o cuando los trabajadores mayores sobran en el mercado laboral

El edadismo es un hecho real en el mercado laboral español en el que un parado de más de 45 años tarda de media más de dos años en encontrar un puesto. Lo dice un informe de Infoempleo y Adecco que además revela que más de la mitad de los desempleados (51,4%) considera que no encuentra trabajo a causa a su edad.

El psiquiatra estadounidense Robert Butler definió el concepto de edadismo en 1969 para referirse a la discriminación de las personas por ser mayores y desde entonces el fenómeno ha ido 'in crescendo' extendiéndose a todos los ámbitos de la sociedad, como una epidemia a la que atajar desde la Empresa, las administraciones y los propios interesados.

La prejubilación no puede ser una opción

"Se nos ha ido la mano con el tema de las prejubilaciones. En algún momento fueron necesarias porque España necesitaba un ajuste y era la medida menos gravosa, pero ya ha terminado la crisis y se siguen practicando prejubilaciones por parte de las empresas y las administraciones las siguen aceptando. Incluso el trabajador no lo mira del todo mal." Sin embargo, Delrieu apunta la necesidad de "empezar a concienciar que la prejubilación no es una opción y si una empresa tiene que hacer ajustes no puede seguir un criterio de edad y ponderar otro tipo de atributos más allá de la edad. La administración tendría que ser más dura cuando se le presentan ERE."