1,6 millones de trabajadores afectados por los 300.000 ERTES presentados en toda España por el coronavirus

Hasta el momento, Cataluña es la comunidad donde más ERTE se han tramitado de todo el país, con cerca de 70.000 expedientes que afectan a casi 530.000 personas. No obstante, los datos provisionales todavía no son comparables por comunidades, ya que solo reflejan la agilidad a la hora de tramitarlos por las administraciones públicas y no los realmente presentados por las empresas.