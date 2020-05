Tres de cada diez españoles viven de ayudas y aún quedan 300.000 ERTE por pagar

En este sentido, el presidente del Gobierno ha añadido: “No me quiero olvidar de los autónomos. Más de un millón de trabajadores autónomos está cobrando la prestación por cese de actividad . Esto no había ocurrido en ninguna crisis a lo largo de estos últimos 40 años”.

En la misma línea, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que “los ERTE son clave para la recuperación social y económica”, incidiendo en los "datos incorrectos que ha dado Pablo Casado” hoy y ahondando en los ofrecidos por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez: “A día de hoy, en España se han reconocido y pagado 5.197.451 prestaciones de desempleo, de las cuales 3.333.700 son del COVID. Lo hemos hecho con grandes dificultades, con un PP que no ha votado a favor de los ERTE que ahora reclama. Ustedes no son de ERTE, son de despidos masivos, son de devaluar los salarios. Son de echar a la gente a la calle. No hagan política desde la oposición con la desesperación de la gente. Cooperen un poco, trabajen un poco y acompañen a este Gobierno”, ha manifestado la ministra en una respuesta al PP en el Senado en la cual les ha recriminado su reticencia a apoyar una nueva prórroga del estado de alarma, algo que el Ejecutivo insiste en señalar como “imprescindible” para poder avanzar de forma segura en la desescalada.