Todos los casos responden a "aves silvestres" y “no hay ninguna explotación avícola afectada en la región”, detallan desde la Comunidad de Madrid

¿Debemos evitar comer huevo y pollo por la gripe aviar? ¿Podemos contagiarnos?: expertos explican las claves del virus

Compartir







Mientras en Cataluña continúa la vigilancia y la preocupación por la peste porcina, en la Comunidad de Madrid es la gripe aviar la que aviva la alarma después de que se haya confirmado la existencia de cuatro nuevos focos de alta patogenicidad en la región.

Así lo ha comprobado el Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras realizar un análisis de muestras de cigüeñas muertas remitidas por expertos del Gobierno regional.

PUEDE INTERESARTE Aparecen muertas cientos de cigüeñas en el río Manzanares por un brote de gripe aviar no declarado

Los cuatro nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad detectados en Madrid

Concretamente, los cuatro nuevos focos de alta patogenicidad se han registrado entre Perales del Río y La Marañosa (Getafe), Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Rivas Vaciamadrid.

Tras la detección de los focos, la situación ha sido comunicada a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y a los municipios del entorno, a los que la Consejería de Medio Ambiente les ha remitido una carta para explicarles el escenario actual e indicarles recomendaciones de actuación.

PUEDE INTERESARTE Galicia detecta un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en Vigo: 15 casos notificados en la comunidad

Reunión para reforzar la vigilancia y el control de la gripe aviar

Como consecuencia y con el propósito de contener la expansión de la gripe aviar, la Consejería de Medio Ambiente ha convocado este viernes una reunión con los ayuntamientos afectados con el objetivo de reforzar la vigilancia y control en estos municipios, así como coordinar la retirada de las aves muertas a la mayor brevedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De este modo, al tiempo en que se mantienen las medidas de confinamiento de aves domésticas y explotaciones establecidas por el Ministerio, las cuales ya eran de aplicación también en la región y otros entornos, ahora se extienden e intensifican en las nuevas áreas de riesgo.

Para ello, bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales se afanan en retirar de forma urgente los cadáveres de los animales, cumpliendo con el protocolo de trabajo habitual ante el riesgo biológico, empleando para ello equipo de protección individual, con trajes desechables para acceder al cauce del río, gafas de protección, guantes y mascarillas; todo para evitar contagios al trabajar directamente con posibles aves con el patógeno.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Después de retirar dichos animales muertos y tras la toma de muestras pertinente, una empresa autorizada recoge los ejemplares y los destruyen de acuerdo al procedimiento en una planta de transformación.

Todas las aves afectadas por la gripe aviar, hasta el momento, son aves silvestres

Al tiempo en que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha recordado a la ciudadanía la importancia de no acercarse ni tocar cualquier animal enfermo o muerto, indicando que ante tal hallazgo se debe avisar a los servicios de emergencia a través del 112, el consejero madrileño de Medio Ambiente Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha precisado que, por el momento, los casos afectados por gripe aviar se refieren a “solo aves silvestres, es decir, cigüeñas y otras aves”.

En ese sentido, además, ha destacado que “no hay ninguna explotación avícola afectada en la región”, aseverando que las medidas de contención que se están aplicando en toda España coordinadas con el Ministerio “están funcionando”.

Específicamente, según detalla la Consejería de Medio Ambiente, los animales muertos detectados son cigüeñas que llegan a España en su proceso migratorio, desde el norte de Europa, muchas de ellas portadoras del virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan, si bien los más importantes de la región están asociados a los humedales del sureste.

La enfermedad es una variante de la gripe A y se contagia principalmente a través de las mucosas. En los humanos, habitualmente tiene un efecto similar al de la gripe estacional y no se adquiere por el consumo de carne, huevos o productos derivados de las aves.

A ese respecto, el virus, como han apuntado expertos como Víctor Briones, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, y experto en zoonosis, es bastante lábil a las temperaturas, es decir, que con un tratamiento culinario muy básico, prácticamente está garantizada la inactivación del virus.

Medidas específicas en la Comunidad de Madrid contra la gripe aviar

Ante el escenario actual, la Comunidad de Madrid ha establecido medidas específicas de control de la gripe aviar en distintos municipios, entre los cuales se encuentran: Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, Madrid (zonas sureste y suroeste), Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

En ellos, se prohíbe la cría al aire libre y se solicita que las explotaciones no comerciales o familiares estén convenientemente registradas.

Como parte de la acción contra el patógeno, la Comunidad de Madrid colaborará igualmente con los ayuntamientos para aplicar medidas preventivas en aves de parques y jardines.