Una investigación confirma la realidad: las mujeres españolas cobran de media un 22% menos

En cuanto a las posibles soluciones para esta brecha salarial de género, la investigadora concluye que deben venir “de una decidida y honesta acción política y de la contribución de todo el cuerpo social, al margen del gigantesco dispositivo de normas internacionales, europeas y nacionales o internas dedicadas a proclamar e intentar garantizar la efectividad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres”.

Es difícil proporcionar una cifra exacta de la brecha, debido a la multiplicidad de fuentes existentes y a la disparidad de criterios de medición que se utilizan. Así, por ejemplo, Eurostat, con base en la European Union Structure of Earnings Survey (SES), el equivalente de la Encuesta de Estructura Salarial de nuestro Instituto Nacional de Estadística (INE), y que se nutre a su vez de fuentes análogas del resto de los 28 países, sitúa la media de la menor ganancia femenina por horas en 2017 en la Unión Europea (con datos de 2014) en un 16 %, moviéndose la diferencia entre países en una horquilla de 22 puntos porcentuales que va del 3,5 % en Rumanía, al 25,6 % en Estonia. Para España, conforme a datos provisionales, la brecha “no ajustada” se situaría en 2017 en el 15 %. La brecha no ajustada es la que no elimina otras variables como sector, tipo de empresa, formación y cualificación, edad o nivel, entre otras.