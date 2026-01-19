La compañía da las gracias a todos aquellos pasajeros que cambien o anulen sus billetes en caso de no necesitar desplazarse

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba, en directo

Renfe trabaja en un plan alternativo de transporte extraordinario, a partir de mañana, para los viajeros afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que consideren "esencial" llegar a sus destinos.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social 'X', antes Twitter, la compañía da las gracias a todos aquellos pasajeros que cambien o anulen sus billetes en caso de no necesitar desplazarse por causas de fuerza mayor.

Con el fin de evitar la saturación del canal telefónico y poder atender a las personas afectadas por el accidente, que ha dejado, por el momento, 39 víctimas mortales, Renfe ha rogado a los usuarios que obtengan "cualquier otra información" por medio de su perfil oficial de 'X' y otros canales oficiales.

Ante el corte de la circulación ferroviaria en la zona, Iberia ha reforzado este lunes su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga y suponen un incremento de plazas de 1.526.

Air Europa ofrecerá desde mañana y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga.

En sendos mensajes de 'X', las aerolíneas han manifestado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario, y han deseado una pronta y completa recuperación a todos los heridos.

"En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha publicado, por su parte, el gestor de navegación aérea de España, Enaire.

También el sector del autobús ha lamentado "profundamente" el "terrible" accidente que tuvo lugar en la tarde de ayer, y ha asegurado que ha puesto a disposición los medios necesarios para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos.

"Las empresas de transporte en autobús están poniendo todos los recursos necesarios para atender las necesidades de movilidad de las personas", ha explicado Confebus en un comunicado.

Así, la compañía de autobuses Alsa tiene intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un incremento de la demanda en esta ruta, algo que ve previsible, tal como han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada estará suspendida tras el accidente de Adamuz.

Por lo pronto, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad llevará días.