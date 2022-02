El informe del CGPJ, que no ha gustado al Gobierno, no es vinculante pero puede acabar con el texto de la ley recurrido ante el Constitucional. Ahora se enviará al Congreso para su tramitación. Entre otras cosas contempla poner tope a los precios de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas y penalizar a los grandes propietarios de viviendas. El Gobierno cree que la norma respeta las competencias de la comunidades autónomas "no le quepa la menor duda a nadie, es un texto que cumple con la Constitución".