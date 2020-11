1. Aunque resulte obvio, lo más importante es poner una foto profesional, cuidada, en el perfil. Aquellos con fotografía del candidato son 10 veces más vistos que los que no la tienen, según la propia LinkedIn.

2. El titular (la primera frase que aparece debajo del nombre del perfil) ha de ser llamativo y no limitarse al título académico o puesto profesional del candidato. Tiene que expresar cuál es la marca personal-profesional del candidato. Se trata de captar a primera vista la atención de un potencial empleador, socio o cliente.

3. Las palabras clave hay que utilizarlas en un contexto adecuado. Por ejemplo, si se es community manager hay que introducir este término (las dos palabras) en tu perfil el mayor número de veces posible, pero repartido estratégicamente. Sin saturar. Cuanto más concreto y preciso sea, mejor. En algunos casos, lo mejor más que poner “soy creativo”, es dar muestras en el perfil de que, efectivamente, se es creativo.

4. Se recomienda poner contenidos multimedia en el apartado “Destacado”: vídeos, power point, videocurrículum, videoentrevistas, etcétera.

5. El espacio del perfil llamado “Acerca de” no ha de ser excesivamente largo, sino breve y motivador.

6. Incluir experiencias si se cuenta con ellas en el espacio “Voluntariado”.

7. El perfil de LinkedIn debe ser mucho más dinámico que un currículum, se debe ir actualizando compartiendo contenidos de blogs en los que se escriba, por ejemplo. No se trata sólo de qué experiencia se tiene, sino de quién se es en el mundo profesional. Tener actividad en esta red es parte muy importante de esa búsqueda de empleo.

8. Es aconsejable participar en 50 grupos, que es el máximo que LinkedIn permite. Hay que hacer networking, no quedarse parado y esperar que sean los demás quienes se dirijan al candidato. Hay que participar.

9. Elegir con coherencia los grupos que haces visibles en tu perfil: que aparezcan sólo los dos o tres más relevantes para la especialidad o sector en el que se mueve el candidato.

10. Cuantos más contactos se tengan, mucho mejor. Si se tienen pocos contactos, un reclutador no te encontrará en ese gigantesco escaparate de perfiles.

11. Para ello, se deben aceptar todas las invitaciones de contacto que se reciben; y, además, ser proactivo enviando solicitudes, especialmente a profesionales de la selección de personal. Aunque, eso sí, unas cuantas cada día y no todas a la vez de manera indiscriminada; porque esta práctica es penalizada por LinkedIn, que puede retirar la capacidad de enviar solicitudes de contactos durante un tiempo.

12. Activa la función “Open to work”. Esta funcionalidad hace más fácil que los reclutadores encuentren el perfil y sepan que ese candidato está dispuestos a cambiar de trabajo o se encuentra en búsqueda de un empleo. Debajo de la foto del perfil hay un espacio en el que pone “Muestra a los técnicos de selección que estás buscando trabajo y controla quién puede verlo. Comenzar”. Hay que rellenar una serie de campos sobre tus experiencias laborales y abajo del todo aparece: “Elige quién puede ver que tienes interés”. Pulsamos la flecha que aparece a la derecha y se abrirá un desplegable en el que elegir que todo el mundo lo pueda ver o que solo lo vean los técnicos de selección.

13. El apartado “Experiencia” hay que cuidar especialmente el espacio del trabajo actual, porque es lo primero que ve un reclutador. Debe estar bien definido y ser concreto. Si se trabaja en un grupo de empresas, usar la marca, filial o nombre de la más conocida y prestigiosa.

14. Si se está desempleado en ese momento, hay que aplicar los mismos criterios, pero en el trabajo anterior. 15. Es mejor no incluir trabajos que no aportan nada al campo o disciplina del candidato; tampoco los que hayan sido demasiado breves.

16. Existe la posibilidad de indicar o no la ubicación geográfica en el perfil. Si se está dispuesto a la movilidad laboral, mejor no especificar una ciudad y poner España. Si no se está dispuesto a cambiar de municipio, mejor indicar la ciudad para que sólo sean propuestos trabajos en ese lugar. Hay quien recomienda hacer búsquedas de perfiles similares en la misma ubicación del candidato para saber si hay mucha competencia en ese tipo de perfil a la hora de decidir si poner o no la ubicación en el perfil.

17. En el espacio “Información de contacto” hay que poner siempre una dirección de correo electrónico que el candidato consulte diariamente. Y si se añade el número móvil, mucho mejor.

18. Es mejor no poner la fecha de nacimiento para no ser descartado por la edad.

19. Señala los idiomas que dominas y si deseas movilidad internacional haz versiones del perfil en varios idiomas.

20. Y un consejo final: lo que creas que puede restar, mejor no lo incluyas aunque pienses que tal vez podría sumar.