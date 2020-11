La OMS asegura que las vacunas no se saltarán ninguna fase y augura una Navidad poco social

Con la pregunta en el ambiente de si los estados deberán obligar a los ciudadanos a ponerse la vacuna en aras de la salud pública y el miedo de muchos ellos por las prisas y la avalancha de noticias sobre ellas, más allá del aumento de los negacionistas, la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , María Neira , ha afirmado que las vacunas del coronavirus no se saltarán ninguna fase en la producción y que habrá un registro previo: "Todo se hará de forma debida, si bien los tiempos serán más cortos ", ha concretado. La OMS ya ha llamado la prudencia sobre las vacunas.

María Neira, en una entrevista en Rac1, ha asegurado que habrá una producción inicial de vacunas en el primer trimestre de 2021, para personas vulnerables, y que en la segunda parte del año se seguirá aumentando la producción. "Lo que nos protege no es la vacuna, es la vacunación" , ha avisado la doctora, que ha descartado hacerla obligatoria, y ha subrayado que sería recomendable ponérsela, porque la respuesta al virus se debe dar como sociedad.

"Nunca ha habido una competición de tan alto nivel"

Ha destacado que la OMS se asegurará de que no solo los países con mejores recursos financieros y logísticos accedan a la vacuna, impulsando un plan para que lleguen a países con más dificultades para pagar estos recursos: "Somos una sociedad y somos todos parte de esta respuesta que se tiene que dar". Neira ha sostenido que nunca ha habido una competición de tanto nivel y con tanto escrutinio como la búsqueda de esta vacuna, y ha valorado que es "una competencia positiva, con grandísimos resultados científicos".

Ha apelado a un "optimismo riguroso y con muchísimo escrutinio", pero ha llamado a mantenerlo activo, tras lo que ha avisado de que quedan meses duros y ha señalado que es la sociedad quien debe ser artífice del cambio hacia la nueva normalidad. Neira ha instado a que la sociedad se pregunte por qué se ha llegado hasta aquí y no dejarlo todo a la vacuna y a quitarse la mascarilla: "Debemos poner todos los medios para que nuestra vulnerabilidad a pandemias sea reducida. Hay mucha cosas que podamos hacer".

¿Dónde nos contagiamos?

Preguntada por dónde se dan la mayoría de contagios de Covid-19, la doctora ha explicado que son más comunes en espacios cerrados, concurridos y con poca ventilación y un contacto muy cercano, y ha defendido que es importante hacer seguimiento "no solo de con quién se relacionó, sino en qué lugar se produjo ese caso".

Sobre los test de antígenos, Neira ha dicho que pueden aportar mucho a la estrategia para evitar contagios, pero "la cuestión no es hacerlos 'ad hoc', sino tener una estrategia, un tipo de recomendaciones" y hacer partícipe a la comunidad. Ha sostenido que esta Navidad "no va a ser socialmente tan divertida y expansiva como otros años", ante lo que ha instado a que la gente sea creativa y paciente, porque la sociedad está fatigada pero el virus no.