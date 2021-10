Como ocurre en el caso del pago de este tributo por una venta o una donación de un inmueble, en el caso de las herencias ocurre lo mismo. La sentencia del TC suspende el cobro de este impuesto, ya que los ayuntamientos no pueden cobrar un impuesto cuyo cálculo ha sido declarado ilegal.



El plazo para pagar la plusvalía municipal en el caso de una herencia es de seis meses a contar desde el fallecimiento del familiar del que se recibe dicha herencia. Desde que se ha conocido el fallo del tribunal supremo se puede decidir no pagar dicho impuesto. En caso de estar todavía en ese plazo y no haber pagado la plusvalía, se puede solicitar una prórroga de otros seis meses, para esperar a los cambios legislativos que pueda realizar el gobierno para recuperar la legalidad de este tributo. Pero también se puede tramitar en tiempo y forma y no ingresar nada.



En el caso de que el ayuntamiento exija presentar una declaración del impuesto, puede presentarse utilizando el formulario municipal previsto para ello y señalando que no procede dictar liquidación (añadiendo un escrito en el que se haga mención a la sentencia del TC). En el caso de que el ayuntamiento exija una autoliquidación de este impuesto, hay que presentarla pero con resultado cero, es decir, sin ningún tipo de ingreso.