Ribera no intervendrá el precio de la luz y acusa a las eléctricas de falta de empatía: este martes, nuevo récord

El Gobierno, que hace lo que está en su mano según Garzón, no va a intervenir en el precio de la luz aunque ha criticado de nuevo a las empresas eléctricas. Y en estas, este martes nuevo récord, más de 130 euros el megavatio/hora. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, descartó este lunes limitar el precio de la electricidad en el mercado mayorista o excluir determinadas tecnologías del actual sistema de subastas para rebajar el recibo eléctrico, como le había planteado su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Ribera argumentó que esas medidas serían "contrarias al marco comunitario" y que adoptarlas implicaría un riesgo de sanciones europeas. El gasto medio por familia alcanzará en 2021 los 644 euros anuales.

Ribera recordó que están en fase de tramitación parlamentaria dos medidas que, de forma conjunta y cuando se aprueben, permitirán una "reducción del 15%" del recibo según sus cálculos: la creación del fondo de sostenibilidad eléctrico –que reducirá cargos de la factura– y la iniciativa que limitará los beneficios de las eléctricas en aquellas tecnologías que no generan CO2. Estas medidas son las que "más impacto inmediato" pueden tener, dijo Ribera, que pidió a los grupos parlamentarios "agilizar estas dos normas con rango de ley".

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado este lunes en el Congreso a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar "ninguna empatía social", ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la electricidad de más de la mitad de las horas durante los últimos meses. "Esto no es razonable de ninguna de las maneras", ha lamentado Ribera, criticando que, aunque "es muy probable" que este tipo de prácticas puedan ser legales, considera que "no se ha mostrado ninguna empatía social".