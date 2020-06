Los autónomos también ven prorrogadas sus ayudas por el coronavirus hasta septiembre

No obstante, aseguró que en esta nueva etapa, que se inicia con la nueva normalidad, está justificado que para determinados trabajadores autónomos se mantengan las ayudas que permitan superar la situación actual.

Por un lado, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre .

Para ello, según ha explicado el Ministerio en un comunicado, no se necesitará esperar a que termine el trimestre , sino que podrán solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.

ATA, UPTA Y UATAE

Amor ha para plasmarlo, recogiendo aspectos como que los autónomos que ya han sido beneficiarios o no tengan actividad obtengan exoneraciones de cotizaciones y se mantenga la prestación por cese de actividad, además de dars agradecido el nivel de "diálogo y voluntad" del acuerdo del Gobierno e protección a los autónomos de temporada, que se habían quedado fuera de las ayudas.

A este respecto, ha apuntado que un 10 % de los autónomos no había iniciado su actividad y que hay actividades suspendidas que se pueden realizar, si bien con el acuerdo se ayuda a los autónomos con una menor facturación y que no pueden ejercer su actividad. "Es el primer acuerdo que los autónomos firmamos con este Gobierno esta legislatura; espero y confío en que no sea el último, porque siempre hemos demostrado que buscamos la voluntad de acuerdo y pacto", ha enfatizado.