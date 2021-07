Si tienes efectos secundarios tras vacunarte de coronavirus puedes pedir la baja laboral

Si necesitamos coger la baja por los efectos secundarios de la vacuna, esta incapacidad temporal (IT), o la baja laboral, será considerada como una baja por contingencias comunes ordinaria. Es decir, se percibirá razón del 60% del salario desde el cuarto hasta el vigésimo día, según recoge la web especializada adminaGés .

Por tanto, si los efectos secundarios nos impiden ir a trabajar sí que tenemos derecho a pedir la baja, pero tenemos que tener en cuenta que no será considerada como un accidente de trabajo, en el que se percibe el 75% de la base reguladora desde el día siguiente de la baja.

Los permisos retribuidos para los trabajadores están registrados en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 37, que recoge que " el trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración", por algunos motivos. Sin embargo, entre ellos no está previsto el caso de una vacunación por coronavirus.

A pesar de que existe uno de estos motivos que es "por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal", esto no avala la vacunación, ya que no es obligatoria. Al no tener este carácter obligatorio, las empresas se acogen a ello para descontar las horas gastadas en la administración de la vacuna.