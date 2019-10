La refacturación de la luz: cómo afecta a cada CCAA

¿Por qué pasa esto?

Al pagar la tarifa de acceso en su factura eléctrica, el usuario está pagando el coste de las redes y otros cargos del sistema eléctrico. Las tarifas son únicas para todo el país, pero en algunas Comunidades Autónomas además se cobran impuestos autonómicos a las empresas eléctricas que operan en el mercado regulado (distribución, transporte…). En 2013 era obligatorio cobrarlos , pero durante ese año las tarifas de acceso no reflejaron estas diferencias, y tras una larga controversia judicial se ha establecido que hay que pagar un suplemento para cubrir ese coste provocado durante 2013.

En resumen, todas las Comunidades Autónomas que no aplicaron los impuestos regionales obligatorios en esas fechas (excepto Baleares, Canarias y País Vasco) ya han sufrido o van a sufrir las refacturaciones. Antes, las comercializadoras deberán avisar a los clientes de la regularización, que se identificará como "Suplemento territorial por tributos autonómicos de la Comunidad Autónoma donde se ubica su suministro del año 2013", e informar sobre lo que hay que pagar y cómo.

¿Cuánto hay que pagar?

¿Quién tiene que pagarlo?

Esta refacturación, que aparecerá en la factura eléctrica bajo el concepto “suplemento territorial”, tendrán que pagarla todos los usuarios que tuvieran contrato durante 2013 aunque hayan cambiado de comercializadora, y estén o no en el mercado regularizado.

¿Cómo se paga?

La Organización de Consumidores y Usuarios , consciente de que la electricidad es una energía cara comparada con otras y de que, al utilizar los electrodomésticos no existe posibilidad de elegir otra opción, ofrece a los consumidores una serie de consejos para economizar su consumo al máximo.

Lo primero, revisar la tarifa y la potencia

Optimizar el uso de los aparatos

Termo: 10% medio de ahorro (68 euros). No instalarlo en la terraza, sótano, garaje… Aislarlo con lana de roca. No ajustar a más de 60º la temperatura. Colocar un enchufe programador para calentar agua en las horas más baratas. Si no se usa en 24 horas, desenchufarlo.