La mayoría de servicios no prestados debido al coronavirus obligan a la empresa a devolver el dinero, aunque hay excepciones

Reclamación por servicio no prestado y coronavirus

En principio, son muchas las empresas que se están adelantando a posibles reclamaciones y están devolviendo el dinero (o no cobrando) a sus clientes por servicios o bienes que no vayan a poder ofrecerse debido a la pandemia. Viajes, hoteles, cuotas de gimnasio, academias, actividades de ocio o clases de cualquier tipo con carácter presencial... No todas lo ponen fácil: en el caso de las aerolíneas, por ejemplo, se han dado muchísimas quejas por parte de usuarios cansados de no recibir una respuesta para recuperar el importe de sus billetes o cambiar sus fechas.