Estos son los trabajos para los que hay que formarse si quieres ganar más de 200.000 euros

Tomando como referencia las dos posiciones mejor pagadas de cada sector, vemos que el sector bancario y el financiero son los que ofrecen las remuneraciones más elevadas actualmente en la capital de España, una referencia. La banca sigue liderando el ranking salarial pero este año las finanzas superan la remuneración del sector IT&TELCO que estaba a la cabeza en 2018. Los perfiles IT&TELCO lideraban hasta ahora porque, no en vano, son los que están adaptando a las empresas y a la sociedad los avances tecnológicos que se están dando en los distintos sectores además de ser protagonistas en la transformación digital , optimización de procesos y evolución de los modelos de negocio.

La guerra de talento convive con una nueva forma de trabajar

Pero más allá de la guerra por el talento en los perfiles más demandados, las empresas deben trabajar en prever y gestionar otras áreas no menos importantes: las nuevas formas de empleo y su marco regulatorio, los retos demográficos como el envejecimiento de la población y los flujos migratorios, la gestión de la diversidad… Es el momento de pasar de las empresas “rígidas” que hemos conocido hasta ahora hacia las llamadas organizaciones “líquidas” que apuestan por el empoderamiento y los equipos multidisciplinares autogestionados, reduciendo la necesidad de jerarquía formal.La presentación ha contado con la participación de Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco, quien ha destacado que “la transformación es responsabilidad de todos. No se trata simplemente de mejorar los procesos si no de reinventarlos. El éxito de estos cambios depende de la capacidad de los líderes paraAlberto Gavilán, director de Transformación del Grupo Adecco gestionar la resistencia al cambio de los equipos tradicionales”. ha profundizado en los retos que tienen por delante las empresas ante este entorno cambiante explicando que “lo que más se valorará en los líderes del futuro es: empatía con los equipos, capacidad comunicativa, pensamiento estratégico, capacidad de escucha,

pensamiento analítico y transparencia”.