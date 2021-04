Zonas de España con más okupaciones

Eso sí, estas cifras hablan sobre casos denunciados, por lo que no son reflejo fiel de toda la casuística existente: es posible que existan más casos que no hayan sido denunciados, con lo que los datos reales podrían (aunque no necesariamente) ser mayores. Algunas personas deciden no denunciar ante la lentitud de la justicia, otras optan por empresas especializadas en ‘desocupaciones’ y hay quienes pueden no ser conscientes de que su vivienda ha sido okupada.