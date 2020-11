1. ¿Garantiza el empleo un máster?

Un postgrado no garantiza un empleo, pero está claro que a mayor nivel de formación, más posibilidades de trabajo. Tener un máster puede ser uno de los motivos de diferenciación entre los aspirantes a un empleo. Y es que la tasa de paro entre los profesionales con formación de postgrado se sitúa en el 5% según las últimas estadísticas disponibles, mientras que en el conjunto de la población activa es de casi el 16.2% según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

2. ¿Los postgrados para recién titulados ofrecen prácticas en empresas?

En casi todos los centros de postgrado existe una bolsa de empleo o departamento de salidas

profesionales que gestiona ofertas de trabajo para perfiles júnior y también periodos de prácticas en empresas. Éstas últimas están incluidas, incluso, como parte del plan de estudios en algunos cursos de postgrado, pero no en todos.

3. ¿Qué salario se puede alcanzar tras hacer un máster?

Los jóvenes titulados universitarios que además tienen estudios de postgrado están mejor pagados cuando comienzan su carrera profesional, en general, que quienes tienen menor nivel de formación. Según un estudio de la consultora de recursos humanos ICSA y La Salle Universities, los júnior con estudios de postgrado cobran una media de casi 26.000 euros brutos anuales; una cantidad similar a los recién licenciados; mientras que el salario medio de los diplomados no llega a 23.000 euros; y el de los titulados en Formación Profesional (FP) se queda en algo más de 18.000. Pero a medida que avanzan en su trayectoria, los titulados con máster comienzan a rentabilizar la inversión que hacen en su formación y son claramente los mejor pagados en el mercado de trabajo. Entre los 31 y 40 años de edad, un profesional con un título de postgrado cobra una media que se acerca a los 49.000 euros al año; mientras que los licenciados no llegan a 40.000, los diplomados se quedan en 33.000 y quienes tienen estudios de FP se sitúan aproximadamente en 24.000 euros anuales.

4. ¿Cuándo es el momento de hacer un máster?

Hay distintos tipos de programas, según el perfil de los participantes: para recién titulados con poca o sin experiencia; para jóvenes en sus primeros años en el mercado de trabajo; para profesionales o mandos intermedios con una cierta trayectoria; y para directivos. El mejor momento para hacer un máster depende del objetivo del candidato y de la etapa en la que se encuentre dentro de su trayectoria laboral.

5. ¿Cuáles son las mejores referencias sobre un máster?

Una de las mejores maneras de tener opiniones sobre un máster es a través de la experiencia de participantes en anteriores ediciones del programa. Ellos te pueden transmitir si un programa de postgrado y un centro de estudios responden a lo que se está buscando. Y también es importante conocer en persona a los responsables de los centros y/o de los programas, algo que se puede hacer concertando con ellos entrevistas o visitas en la sede del centro de formación; o acudiendo personalmente a ferias especializadas en este sector. La más conocida en España es la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) . También se pueden obtener en las redes sociales, en las que muchos estudiantes publican sus experiencias y opiniones cuando cursan un postgrado. No obstante, en la red hay tal cantidad de información que hay que saber distinguir aquellos comentarios y juicios acreditados y no interesados.

6. ¿Se puede compaginar un máster con un trabajo?

Hay programas a tiempo completo que permiten exprimir al máximo la experiencia de participar en un máster. Suelen cursarse cuando se busca trabajo al terminar los estudios universitarios. Y hay postgrados a tiempo parcial, con horarios compatibles con la actividad laboral, para aquellos que ya tienen empleo y quieren compaginarlo con una mejora de su formación.

7. ¿Cuánta dedicación requiere un máster?

La realización de un máster requiere tiempo para asistir a las clases; para hacer trabajos en equipo o individuales, para leer documentación y, generalmente, para preparar casos prácticos. El tiempo que hay que dedicar al programa es variable en función del tipo de curso, pero parte de un mínimo de 10 o 20 horas semanales.

8. ¿Qué horarios tienen los másteres?

Los programas a tiempo completo o full time suelen impartirse durante la semana, y pueden tener clases por las mañanas. Mientras que los part time o a tiempo parcial, por regla general, se imparten por las tardes, normalmente a última hora. Y a veces tienen clases los viernes por la tarde y/o sábados por la mañana para hacerlos más compatibles con una actividad profesional.

9. ¿Es necesario tener un máster para acceder a puestos de responsabilidad?

Una mayor preparación es cada día más importante para optar a puestos de dirección: casi la mitad de los directivos de nuestro país tienen estudios de postgrado, según el estudio de ICSA y La Salle Universities.¡Cinco años antes esa proporción era de un tercio.

10. ¿Qué salario alcanzan los directivos con máster?

Los ejecutivos que tienen una titulación de postgrado pueden ganar más del doble que quienes tienen estudios de FP, por ejemplo. Cuando acumulan años de experiencia y superan los 50 años de edad, los primeros perciben una retribución media de unos 80.000 euros brutos al año, frente a 33.000 euros los segundos. Mientras que la distancia de los directivos con postgrado frente a aquellos que sólo son titulados universitarios es de 20.000 euros al año a esa edad.

11. ¿Máster especializado o generalista?

El MBA (Master in Business Administration o Máster en Dirección de Empresas) es el programa generalista por excelencia en el mundo empresarial. Da una visión global de todas las áreas, funciones y departamentos de una compañía. Son idóneos para graduados universitarios que no han estudiado carreras relacionadas con Empresariales y quieren aspirar a puestos de dirección. Es algo muy habitual, por ejemplo, en ingenieros, médicos, farmacéuticos, arquitectos o abogados, entre otros muchos profesionales, que asumen puestos directivos o directamente relacionados con la gestión del negocio y necesitan formarse en esas áreas que no estudiaron en sus carreras universitarias. Pero hay una amplia oferta de programas especializados para abarcar materias que no se han abordado con la suficiente profundidad en la universidad; profundizar en un determinado campo; o cambiar de sector si la carrera universitaria que se ha estudiado no tiene suficientes salidas laborales o el candidato quiere reciclarse y cambiar de ámbito.

12. ¿Máster presencial u online?

La oferta tradicional de postgrados tiene una metodología presencial, pero cada vez es mayor también el número de programas online, aquellos que pueden cursarse a través de Internet; esto permite a sus alumnos ahorrar tiempo o realizar el curso en otra ciudad o país sin necesidad de traslados; y, además, normalmente compaginarlo mejor con sus horarios de trabajo. Una tendencia que se ha acentuado desde el comienzo de la pandemia, por las restricciones a la movilidad, los confinamientos perimetrales y las medidas de seguridad y distancia social.

Mientras que los presenciales son ideales si se busca un cambio radical y una inmersión total en el programa (si se puede asistir a las clases porque tienen horarios compatibles con el trabajo o no se tiene empleo).

13. ¿Máster en España o en el extranjero?

En nuestro país hay un amplio número de escuelas de negocios y universidades, públicas y privadas, en las que cursar un postgrado. Y nuestros centros tienen un gran reconocimiento a nivel mundial, por lo general. Además, algunos de estos másteres ofrecen la posibilidad de realizar periodos del programa en centros de otros países para adquirir una experiencia internacional. Por tanto, no es necesario trasladarse a otro país para hacer un buen máster. Aunque hacerlo proporcionará al estudiante, además de la formación del programa de estudios, una visión internacional muy valorada en los currículums y toda una experiencia vital que siempre es enriquecedora.

14. ¿Cuál es la duración de un máster?

Hasta la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Plan Bolonia), en nuestro país no estaban regulados los estudios de postgrado, que no eran oficiales. Ahora conviven dos tipos de programas. Los adaptados a Bolonia, oficiales, que deben tener al menos 60 créditos europeos (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System), que suponen 600 horas de clase y 1.500 de dedicación total. Y los no oficiales, cuya duración puede variar, pero normalmente abarcan un curso académico completo (con un mínimo de entre 400 y 600 horas lectivas normalmente). Los que duran dos cursos son los menos, aunque también existen.

15. ¿Qué información hay que analizar para decidirse por un máster y un centro de estudios?

Hay sobre todo seis factores que son fundamentales para tomar la decisión final: el contenido del plan de estudios, que debe tener una orientación muy práctica; un proceso de admisión de alumnos cuanto más riguroso mejor, para que el nivel de los compañeros de curso sea el mayor posible; la categoría del claustro de profesores; que el centro de estudios cuente con una bolsa de trabajo; el prestigio en el mundo profesional de la escuela de negocios; y las instalaciones y servicios que ponga a disposición de los participantes.

16. ¿Qué tipo de profesores hay en un máster?

Es uno de los factores más importantes para elegir un programa. Como también sucede en niveles educativos inferiores, los docentes son una pieza clave para que un curso merezca la pena. Pueden ser docentes con dedicación plena a la enseñanza; pero en muchos casos lo que distingue a un programa de postgrado es que suelen ser profesionales con trayectoria en el mundo de la empresa y que imparten clases como colaboradores en determinadas materias del programa. Esto aporta una visión más cercana a la práctica y al día a día del mercado de trabajo.

17. ¿Cuántos alumnos hay en un máster?

Los grupos de los programas de postgrado suelen tener un menor número de participantes que los de muchas titulaciones de grado. Esto hace que la experiencia pueda ser más participativa y cercana, y que las relaciones con profesores y compañeros sean más estrechas.

18. ¿Qué metodología siguen los másteres?

La enseñanza suele ser ante todo práctica, conectada al mundo profesional. De hecho, muchos programas, sobre todo los MBA, se basan en el método del caso.

19. ¿Qué es el método del caso en un máster?

Es una metodología de aprendizaje en la que el profesor propone un caso empresarial real a los alumnos en el que se presenta un problema, se tiene que tomar una decisión o se plantea una disyuntiva que una compañía ha vivido en el pasado reciente. Los alumnos tienen que resolverlo, generalmente trabajando en equipo.

20. ¿Qué precio tiene un máster?

Hay tantos cursos y centros de estudios que el coste de un programa de postgrado es muy variable. Desde los 2.000 euros que cuestan algunos programas online o a distancia… hasta más de 100.000 euros algún MBA de dos años, de los que ocupan primeras posiciones en los rankings internacionales y cuentan con alumnos directivos de primer nivel.

21. ¿Hay que elegir máster por precio o por prestigio? Cuanto mayor reconocimiento en el ámbito profesional tenga el centro de estudios que se elija, mejor para el participante. Al igual que hay precios de todo tipo, también hay candidatos con diferentes poderes adquisitivos. Cada persona ha de elegir el programa que mejor se adapte a sus características personales, a sus objetivos, a su especialización, a su background y a sus aspiraciones profesionales. Utilizando un símil automovilístico, un 600 no sirve para todos los caminos o viajes; pero no siempre un Mercedes tiene por qué ser la mejor opción en función de las necesidades.

22. ¿Se puede estudiar un máster con becas o ayudas de estudio?

Hay becas concedidas por instituciones que cubren el cien por cien o la mayor parte del coste del programa, como las concedidas por el Ministerio de Educación ; por los gobiernos de las comunidades autónomas; por la Comisión Fulbright (para hacer un máster en Estados Unidos); o por fundaciones como La Caixa , Ramón Areces , Rafael del Pino , Instituto de Crédito Oficial (para estudiar en China), Pedro Barrié de la Maza (para titulados gallegos), Mutua Madrileña , o Iberdrola . Y los propios centros de postgrado también ofrecen en ocasiones sus propias becas y ayudas parciales al estudio. 23. ¿Cómo se puede financiar un máster?

Muchos centros de posgrado tienen acuerdos con entidades bancarias para ofrecer a los alumnos préstamos en condiciones ventajosas; o facilitan el pago del programa en varios plazos.

24. ¿Qué medios ofrece un centro de posgrado?

La tecnología tiene cada vez más importancia, por las posibilidades que aporta a la hora de facilitar el trabajo, la rapidez y el aprendizaje. La mayoría de las escuelas tienen conexión inalámbrica a Internet en todo el campus; algunas proporcionan a sus alumnos portátiles o tabletas durante el curso, que dan acceso a bibliotecas virtuales, a publicaciones o bases de datos online… Las posibilidades son cada vez mayores: videoconferencias en streaming, clases en vídeo, etcétera.

25. ¿Cómo es el proceso de admisión de un máster?

Cuanto más exigente sea mejor, mayor será el nivel de la clase. Es requisito tener una titulación universitaria, aunque en algunos casos se puede sustituir por una larga experiencia profesional. La entrevista personal suele hacerse en la gran mayoría de los centros presenciales y algunos de ellos, realizan algún tipo de prueba escrita a los candidatos. Si el programa se imparte en inglés, también habrá que acreditar el dominio de ese idioma.