David e Isabel, los ángeles de la guarda que dan de comer a los héroes pamploneses

David Doménech e Isabel Bengoechea son los dos ángeles de la guarda que, a través de la iniciativa #Foods4Heroes Pamplona, y gracias a más de veinte establecimientos de la capital navarra, se encargan de alimentar cada día a los "héroes" que trabajan "en primera línea" durante el confinamiento.



Doménech ha contado en una entrevista con Efe que, junto a su pareja, Isabel, que trabaja como residente de Neumología en el Hospital de Navarra, tomó la decisión de llevar a cabo este proyecto a nivel de Navarra, pues nació el 13 de marzo en Madrid gracias a Hugo Rodríguez, fundador de la pizzería Grosso Napoletano, que decidió dar diez pizzas a un hospital y esto llevó a que se sumaran más compañeros de la hostelería y se difundiese en redes.



Así que estuvieron "3 o 4 días llamando a los establecimientos que estaban abiertos en Pamplona" contándoles la propuesta, aunque asegura que la respuesta fue un poco más “lenta” al principio porque muchos de ellos estaban planteándose cerrar. “Nos explicaban que ese mes iban a perder 20.000 euros” o que dependían varias familias del negocio y “en ese momento no podían donar”. El primero que les dijo que sí fue el restaurante japonés San Ho Wu, con el que empezaron a distribuir la comida, pero en la actualidad ya son "más de veinte" los establecimientos colaboradores con esta iniciativa.



Comenzaron entregando primero en el Complejo Hospitalario de Navarra y, con el paso de los días, se ha extendido hasta la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital San Juan de Dios, e incluso Policía Foral y Policía Nacional.



El objetivo, según Doménech, es llegar al máximo de “héroes” posibles, pero asegura que eso "también depende de la cantidad de comida" que les donan, aunque establecimientos como Pastas Beatriz, que entregó a la causa 65 kilos de garroticos y pasteles, o Eureka Papel, que les ha donado un lote de "tuppers, tenedores y servilletas", sin duda, se lo están poniendo fácil.



“La idea es que cada restaurante tenga su propio proceso de entrega”, explica Doménech, pero confiesa que en alguna ocasión sí que han sido ellos los encargados de distribuir el alimento, sobre todo en el caso de negocios pequeños “que no tienen una estructura montada” de reparto.



Aun así tuvieron claro en todo momento que ellos no iban a “manipular” la comida “en ningún momento” y que simplemente actuarían de “puente” entre los establecimientos y los sanitarios: el restaurante es el que introduce el pedido en el maletero, y lo recoge directamente el propio personal del hospital o el centro en cuestión al llegar “cerrada” y “sellada".



Mientras que en el caso de aquellos negocios que sí cuentan con sus propios distribuidores, Doménech y Bengoechea se encargan de “ser los ojos” de los establecimientos y coordinar los repartos, indicándoles cómo y a quién deben entregar el pedido.



Doménech trabaja como responsable de comunicación en el Innovation Factory de la Universidad de Navarra, pero el mundo sanitario le "toca de cerca" pues, además de tener una neumóloga como Isabel de pareja, tanto su hermano como su compañero de piso son médicos.



Y, añade, “si todos desde nuestra parcela hiciéramos algo, por muy pequeño que fuera, sería tanto más fácil para los que están ahí 'en primera línea', como para facilitar que esto terminara o que, al menos sea “más fácil”.



En definitiva, según Doménech colaborar es “lo que nos mueve a todos” en estos momentos y, cuenta que una familia “quiso enviar un bizcocho y una carta escrita” a enfermos y profesionales y “luego repitieron animando a toda la comunidad de vecinos” con un reparto incluso más grande, en un acto “tan bonito y tan solidario”.



A pesar de la buena fe de los pamploneses, admite que en estos casos es “mucho más difícil controlar la manipulación de los alimentos” y por ello, aunque agradecen todas las muestras de apoyo y mensajes recibidos, animan a la gente a que se quede “en su casa” y que en el caso de que conozcan a alguien que sí tenga un negocio que cumpla con las normas de seguridad necesarias, se pongan en contacto con ellos.



A San Ho Wu, Saint Wich, Walk to Walk, La Mafia se sienta a la mesa, Pibo´s Pizza, Telepizza, Poppy´s Pizza, Burger King, Florette, Lacturale, L´Asturiana, Capriccio Berriozar, y Pastas Beatriz, se ha unido a partir de este martes el restaurante Gino´s de Itaroa, que abrirá "exclusivamente para realizar esta donación"; el jueves se incorporará Diletti, y Doménech anuncia que están en negociaciones con Coca Cola, Quesos Albéniz o Correos, que ya busca voluntarios para entregar los pedidos.