‘Pongamos que canta Madrid’, la versión del tema de Sabina que anima a luchar contra el coronavirus unidos

“Tenemos que comenzar por la parte cultural”

Almeida remarca que la cultura "es parte de Madrid" y no se debe identificar con una determinada ideología. "No se la puede apropiar un partido, es de todos", ha defendido, igual que tiene claro que para reconstruir el país se debe "escuchar a todos". "No debemos volver a esa política de brochazos. Hay que serenar los debates", ha señalado.