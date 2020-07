Un epidemiólogo que ayudó a erradicar la viruela predijo la pandemia de coronavirus hace 14 años

El epidemiólogo estadounidense Larry Brilliant , que ayudó a erradicar completamente la viruela en el mundo, predijo hace 14 años la pandemia de coronavirus y sus consecuencias. "El mundo tal y como lo conocemos se detendrá. Los aviones dejarán de volar. ¿Subiría usted a un avión con 250 personas a las que no conoce, que tosan y estornudan, si supiera que algunas de ellas podrían portar una enfermedad que podría matarla y para la cual no hay ni antivirales ni vacunas?", señaló el epidemiólogo y filántropo ya en 2006 durante una charla en la plataforma TED Talks .

No obstante, ahora el propio Brilliant, quien además fue el asesor científico de la exitosa película 'Contagio', estrenada en 2011, señala que sus palabras no fueron ninguna profecía. "Durante los últimos 10 o 15 años la comunidad epidemiológica ha estado advirtiendo a todo el mundo de que no se trataba de si llegaría una pandemia como esta. Se trataba de cuándo llegaría.", afirma Brilliant.