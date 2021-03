Condenado a 212 años de prisión por matar a sus dos hijos de 8 y 13 años con autismo para cobrar seguros

Ali Elmezayen fue condenado este jueves a 212 años de prisión por matar a sus dos hijos autistas para cobrar el dinero del seguro. Sí, así de crudo y real. La forma en que acabó con ellos tampoco muestra ninguna sensibilidad. Lanzó el coche familiar al mar, en el puerto de Los Ángeles, con toda su familia dentro. No lo hizo por un arrebato, ni en un momento de ira o por estar sobrepasado por la realidad. Lo hizo por dinero. Acabó con la vida de sus hijos por dinero. Y también quería acabar con su mujer. Pero no pudo.

En la parte trasera de su coche iban sus hijos de 8 y 13 años, ambos con una forma grave de autismo. Llevaban el cinturón de seguridad puesto al caer al agua. No tuvieron ninguna posibilidad y se ahogaron. Raba Diab, exesposa de Ali Elmezayen, que iba en el asiento delantero del coche, no sabía nadar y podría haberse ahogado si un pescador no le hubiera lanzado un flotador. Ali Elmezayen salió fácilmente del coche a través de la ventanilla que había dejado abierta y nadó hasta el muelle.