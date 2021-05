El acuerdo de alto el fuego negociado por Egipto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entrado en vigor oficialmente esta madrugada de viernes tras once días de una escalada de violencia que no se registraba en el territorio desde 2014.

No obstante, horas y minutos antes de que efectivamente se oficializara el acuerdo, algo que ha tenido lugar a las 2.00 horas (hora local), el Ejército de Israel ha denunciado que desde la Franja de Gaza se han seguido disparando cohetes hacia ciudades israelíes.

Sin embargo, los medios israelíes señalan que no se han disparado grandes descargas, aunque los bombardeos con cohetes y granadas de mortero han dejado un herido, informa 'The Times of Israel'.