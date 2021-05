"Por qué no te amputas la pierna": los crueles comentarios que recibe una modelo con linfedema

Mahogany Geter, una joven estadounidense de 23 años, padece linfedema

La modelo quiere inspirar a otras personas para que se acepten tal y como son

Recibe comentarios crueles acerca de su enfermedad en la Red

Mahogany Geter, una joven estadounidense de 23 años, está decidida a ayudar a que mucha gente se acepte tal y como es. Para ello, la modelo, que nació con linfedema y tiene una pierna mucho más gruesa que la otra, se muestra a sí misma como ejemplo en las redes sociales.

En estas plataformas, precisamente, no todo han sido mensajes de apoyo. Muchos usuarios se han dirigido a ella con palabras de extrema crueldad y, directamente, le han escrito "por qué no te amputas la pierna". No es la primera vez que le dicen expresiones de este estilo. A lo largo de su vida, Mahogany ha tenido que escuchar todo tipo de comentarios acerca de su físico, según publica el diario 'Daily Star'.

Pero este tipo de personas no frenan las ganas de Mahogany Geter por triunfar en el mundo de la moda. A lo largo de los años ha aprendido a aceptarse a sí misma y a quererse tal y como es. Aunque, reconoce, de pequeña no entendía por qué su físico era diferente al del resto, ahora prefiere pensar que tiene la fortaleza mental que permite verse bella. No solo le gusta su exterior, sino también su interior.

Su madre, relata, es su máximo apoyo desde que le diagnosticaron desde pequeña linfedema. Le ayuda en cada paso que da en el mundo de la moda. Y, no es la única: Mahogany Geter tiene miles de seguidores en las redes sociales. Quiere inspirar a todos ellos y que celebren sus diferencias tal y como ella ha logrado hacer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mahogany Geter (@model.mahoganyyg)

La modelo sufre linfedema

Mahogany Geter sufre linfedema, esto es, una acumulación de linfa en los tejidos blandos del cuerpo que suele darse en las extremidades. En su caso, en la pierna izquierda, que suma a su cuerpo la tercera parte de su peso, es decir, más de 45 kilos.

La joven lleva su enfermedad, que no tiene cura, lo mejor que puede: no bebe alcohol ni toma alimentos con sal, la tratan con fisioterapia y masajes de drenaje linfáticos. No obstante, a pesar de ello, ha tenido que ingresar varias veces en el hospital por infecciones cutáneas.