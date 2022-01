Novak Djokovic se convierte en el nuevo icono del movimiento antivacunas

Haber pasado el covid hace menos de seis meses podría ser una de las razones esgrimidas por el tenista para asistir al Abierto de Australia sin vacunar. Sin embargo no hay constancia de que haya vuelto a pasar el covid por segunda vez.

"Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas -que recibieron exenciones- y no tuvieron ningún problema, solo Novak", afirmó en declaraciones a Sky News. "Querían humillarlo. Podrían haber dicho 'no vengas, Novak', y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión", ha sentenciado.