La participación de Novak Djokovic en el Open de Australia continúa en el aire y la tensión no hace más que crecer. Su padre, Srdjan Djokovic, ha estallado , después de que el gobierno australiano le negase la entrada al país al número uno del mundo por no estar vacunado contra el coronavirus.

Novak Djokovic tendrá que esperar aislado en un hotel de Melbourne hasta el próximo lunes, al menos hasta las cuatro de la tarde, tras la orden judicial que su equipo de abogados consiguió para evitar que fuera deportado del país antes de esa fecha. Será ese mismo lunes, una semana antes de que comience el Open de Australia, cuando se decida si finalmente el serbio puede participar o no en la competición.

"Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas -que recibieron exenciones- y no tuvieron ningún problema, solo Novak", afirmó en declaraciones a Sky News. "Querían humillarlo. Podrían haber dicho 'no vengas, Novak', y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión", añadió sobre el confinamiento de su hijo. El tenista se encuentra retenido en el Park Hotel, un centro de cuarentena estatal en Melbourne que también ha albergado a solicitantes de asilo, mientras espera el resultado de una apelación contra la decisión de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) de cancelar su visado de entrada y deportarlo.