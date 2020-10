Biden cree que "toda la responsabilidad" de las muertes por covid en EEUU es de Trump

No quería Donald Trump que le preguntaran por su gestión de la pandemia de coronavirus pero no le ha quedado otra que responder. “Tenemos una vacuna lista, lo vamos a anunciar en unas semanas. Aunque no, no tenemos garantías estará a finales de año”, ha dicho el presidente de EEUU, que de nuevo se ha adelantado a la ciencia cuando ha dicho que “esto pasará”.