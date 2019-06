Hong Kong suspende temporalmente la propuesta de ley de extradición a China

La mandataria ha querido ratificar, no obstante, que la suspensión temporal de la propuesta no supone ni mucho menos su cancelación definitiva. En este sentido, Lam recordó el suceso considerado como uno de los detonantes de esta iniciativa: el asesinato en febrero del año pasado de una mujer embarazada en el norte de Taiwán a manos de su novio. El lugar del crimen -- Taiwán es un territorio que reclama China pero sobre el que Hong Kong no tiene jurisdicción alguna -- provocó un limbo legal que las autoridades querían resolver con esta propuesta.