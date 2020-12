China vacunará "de urgencia" a 2 millones de personas para frenar los brotes en Chenglu

China no cesa en su lucha contra el coronavirus y los rebrotes. Wuhan casi ha vuelto a la normalidad, pero no todo el país lo ha logrado. Tras señalar a los congelados como parte de su campaña para no verse en la diana de coronavirus, ahora vacunará de urgencia en los rebrotes que siguen surgiendo. De hecho, esa ha sido la decisión del Gobierno en la provincia central china de Sichuan, que ha registrado el último de los pequeños rebrotes de covid-19 en el país asiático, con siete casos. La vacunación "de urgencia" cubrirá hasta 2 millones de personas con alto riesgo de infección, informa hoy la prensa oficial.