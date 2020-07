Una ciudad estadounidense indemnizará a los afroamericanos por su papel durante la esclavitud

“Cientos de años de sangre derramada de la gente negra llenan la copa de la que bebemos hoy”, afirmó el edil Keith Young, quien propuso la medida. “Simplemente, no es suficiente con quitar las estatuas . La gente negra de este país sufre problemas que son de naturaleza sistémica”, añadió.

Providence también inicia un proceso de indemnizaciones

También en Providence, Rhode Island, el alcalde firmó un decreto para comenzar “un proceso de sinceramiento e indemnizaciones”, informó 'The New York Times'. Ambas medidas son parte de la reconsideración sobre el beneficio o no de indemnizar a los afroamericanos por la inequidad de fondo que complementa al racismo en los Estados Unidos, un debate reavivado por el asesinato de George Floyd, asfixiado durante una detención policial en Minneapolis, Minnesota, el pasado 25 de mayo de 2020.