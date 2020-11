Lo que no ha cambiado eran las previsiones del voto por correo, que será clave en la elección de esta legislatura. El voto por anticipado en las elecciones ha alcanzado un récord al superar los 100 millones de sufragios, impulsado por la pandemia del coronavirus, según informó la organización U.S. Elections Project.

Con esta cifra, sumada a los sufragios que depositen los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes , o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

¿Cómo funcionan las elecciones de EEUU?

En Estados Unidos , al contrario de lo que ocurre en la inmensa mayoría de las democracias del mundo, no son sus ciudadanos quienes eligen al presidente sino que lo que estos deciden este 3 de noviembre es a la persona que votará en su nombre al inquilino de la Casa Blanca en virtud de un sistema ideado por los 'padres fundadores' del país y recogido por la Constitución.

¿Quiénes pueden votar?

¿Qué pasa con el voto por correo?

Una eventual demora en la proclamación del vencedor --como la vivida en 2000 cuando fue el Tribunal Supremo el que terminó dando la victoria a George W. Bush en Florida por 537 votos y con ello la mayoría en el Colegio Electoral-- podría abrir una crisis sin precedentes en el país. Trump ha criticado por activa y por pasiva el sistema de voto por correo, advirtiendo de posibles fraudes, al tiempo que no ha cerrado la puerta a no reconocer el resultado si esto no es de su agrado.