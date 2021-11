El empresario que organizó el vuelo en el que murió Emiliano Sala, condenado a 18 meses de cárcel

David Henderson, de 67 años, que también era piloto, no estaba disponible para volar esa noche porque estaba de viaje con su esposa en París. Ibbotson, a quien Henderson contrató en su lugar, no tenía una licencia de piloto comercial, no podía volar de noche y su habilitación para volar el avión monomotor Piper Malibu estaba caducada.