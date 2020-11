El desafío de EEUU: regresar al mundo, al multilateralismo y a las reglas del juego político

En su opinión, Trump no ha tenido una política exterior como tal, “lo que ha hecho ha sido f uncionar a base de intuiciones , de gestos a veces muy erráticos” porque era algo que “nunca le ha interesado, creía que se podía gestionar con la misma mentalidad con la que se compran y vende inmuebles”. Ahora, “cualquier gobierno que se identifique con los valores constitucionales y de la democracia tendrá mejor sintonía con Biden que con Trump, que era una anomalía: un presidente que no compartía los valores de su propia constitución”, afirma.

Rodríguez apunta, por ejemplo, a la rivalidad con China, la idea de que EEUU no puede implicarse en todas las guerras o "el que las élites no prestan atención a las verdaderas necesidades de los americanos y no les protegen con acuerdos comerciales justos. Todo eso no va a cambiar, no hay vuelta atrás, estas ideas están para quedarse".