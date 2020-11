Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos

Se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos

Biden se convierte así en el 46º presidente de los Estados Unidos ganando a Donald Trump, candidato republicano, quien habitaba en la Casa Blanca desde el 20 de enero de 2017. Muchos partidarios demócratas han recordado a Donald Trump la famosa frase 'you are fired' (estas despedido) que él mismo popularizó en un reality show norteamericano.

Joe Biden finalmente salió a hablar durante la noche del viernes 6 de noviembre, pero no para proclamar su victoria como presidente sino para decir que todos los votos serán contados, pedir calma y esperar a que finalmente el recuento acabe. "Vuestro voto será contado. No me importa quién sea el que quiera que eso suceda, yo no dejaré que pase", afirmó Biden.