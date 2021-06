"Los empleados que no cumplieron con el plazo que se les había dado (para vacunarse) han sido despedidos a partir de hoy" apunta Gale Smith, portavoz del hospital en un comunicado. Por otra parte, los trabajadores que sí cumplieron con la orden volvieron a su puesto de trabajo inmediatamente.

El pasado mes de abril, este hospital instó a sus empleados a recibir la vacuna y avisó de que aquellos que no tuvieran el certificado antes del 7 de junio serían suspendidos durante dos semanas. Jennifer Bridges y otro centenar de enfermeros demandaron al centro manifestando que las exigencias de ponerse la vacuna eran ilegales ya que sólo habían recibido la autorización de uso de emergencia por parte de las autoridades sanitarias estadounidenses.

Sin embargo, el pasado 12 de junio, la jueza Lynn Hughes falló en contra de estos trabajadores de la salud, puntualizando que "recibir una vacuna contra el covid-19 no es un acto ilegal y no conlleva sanciones penales". La magistrada también rechazaba el argumento de que las vacunas no son seguras y añadía que, con esta decisión, el hospital "trata de cumplir su labor de salvar vidas".