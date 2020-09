Biden y Trump, un debate presidencial entre gritos y descalificaciones

Trump respondió a su estilo: burlándose del uso de la mascarilla por parte de Biden , sobre el que Trump ha ironizado diciendo que la usa "a todas horas", mientras "yo la utilizo cuando considero que es necesario, no como él, que cada vez que le ves lleva máscara, puede estar a 600 metros y tener la mascarilla más grande que he visto ".

Trump ha vuelto a defender los grandes mítines políticos, pese a las restricciones de algunos estados por la pandemia, ya que, ha dicho, no sólo "la gente quiere escuchar" lo que tiene que decir, ya que la enfermedad no incide de igual manera en celebraciones al aire libre. Algo, que según el republicano, no puede hacer Biden, porque no tiene popularidad y que los que quieren los demócratas es "arruinar al país".