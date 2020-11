El Estado Islámico reclama la autoría del atentado en Viena

Están analizando el comunicado

El Ministerio del Interior austriaco ha indicado poco después que está analizando el comunicado para intentar verificar su autenticidad, algo que no puede hacer por el momento, según ha informado la agencia estatal austriaca de noticias, APA.



El titular de la cartera del Interior austriaca, Karl Nehammer, había señalado horas antes en rueda de prensa que el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad y ha detallado que era "un simpatizante de Estado Islámico". Además, ha indicado que no hay señales que apunten a la participación de más personas en el atentado, pero las autoridades no pueden descartar esa hipótesis por el momento.