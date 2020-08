La explosión en Beirut sin causas claras, destruye el corazón económico de la ciudad y la plaza de las protestas

La explosión en Beirut ocurrida este martes por la noche no ocurrió en una zona cualquier de la ciudad, sino que ha golpeado el puerto, verdadero corazón económico del país , pero también donde se concentra la vida social y cultural . Por eso el origen de la deflagración pasa del accidente a la sospecha de un ataque, aunque las autoridades no se atreven a dar más respuestas sobre la detonación de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio.

Las dudas sobre el origen de la explosión que sacudió la capital del Líbano planean sobre la detonación tres días antes de que un Tribunal de La Haya dictara sentencia sobre el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri en 2005 en un atentado con coche bomba.

"Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", ha explicado a los medios. "Esto fue, según ellos, que saben más que yo, parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo",