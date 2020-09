Financial Times analiza el coronavirus en España y mete miedo: “lo peor está por venir”

España está en el foco. Medios, como el prestigioso, Financial Times apuntan a nuestro país y dicen que lo peor está por venir. Coinciden expertos como el Nostradamus del coronavirus, Tomás Pueyo, que ve en nuestra falta de rastreadores y control de las cuarentenas un riesgo elevado. Algunos datos no dejan de ser preocupantes. La media de test que realizamos no está en consonancia con nuestro alto número de positivos y eso tiene algunas razones.