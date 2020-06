George Floyd pide en un vídeo grabado antes de su muerte que “los jóvenes dejen las armas”

Terrence Floyd, hermano del asesinado, pide paz en las protestas

Terrence Floyd finalmente ha dirigido unas palabras a la gente concentrada haciendo un llamamiento a la paz. Así, ha destacado que su familia es "pacífica" y "temerosa de Dios".



En particular se ha referido a la gente que está "asilvestrada", "haciendo explotar cosas": "¿Qué estáis haciendo? Eso no va a devolvernos a mi hermano", ha subrayado. En ese sentido, ha emplazado a los manifestantes a "hacerlo de otra forma" y votar. "Terminad vuestros estudios y sabed lo que votáis. Así es como les vamos a hacer daño (...). Hay que cambiar", ha remarcado.



También ha participado en el acto el reverendo Kevin McCall, amigo de la familia. "La familia ha pedido paz. La familia ha pedido paz. La familia ha pedido paz", ha coreado McCall en el lugar. "Estamos mandando un mensaje a la gente de todo el país para detener los saqueos. Levantad el símbolo de la paz (...). El poder está en el número. No dejéis de protestar, pero levantad el símbolo de la paz", ha apelado.