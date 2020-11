Los hospitales ingleses se preparan para el lanzamiento de la vacuna contra la covid en 10 días

Los jefes del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (United Kingdom National Health Service) han anunciado que los hospitales de Inglaterra podrían recibir sus primeras entregas de la vacuna contra la covid producida por Pfizer y BioNTech tan pronto como el lunes 7 de diciembre , con la aprobación regulatoria anticipada en unos días, según ha informado este viernes The Guardian .

La naturaleza de la vacuna Pfizer parece haber obligado a repensar quién la recibe primero. Su composición significa que debe trasladarse solo un número limitado de veces, según los expertos, y como tal no puede ser transportado fácilmente por el personal sanitario, como los médicos de cabecera, a residencias de ancianos y residencias privadas de personas mayores.

Los riesgos de mover la vacuna

"Nos dijeron que esperáramos la vacuna el 7 de diciembre y planeamos comenzar a vacunar a nuestro personal toda esa semana . Sin embargo, es la vacuna Pfizer la que estamos recibiendo, por lo que no se puede volver a mover una vez que nos llega y luego tenemos que usarla dentro de cinco días, ya que esa es su vida útil. El plan original era hacerlo en hogares de ancianos primero . Pero una vez que nos llega la vacuna, no se puede usar en la comunidad, por lo que solo el personal del NHS podrá tenerla, al menos inicialmente", señaló una fuente oficial.

"Teníamos el compromiso de que los residentes de hogares de ancianos serían los primeros"

Es cada vez más probable que los residentes de hogares de ancianos y los mayores de 80 tengan que esperar para ser inoculados con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. A diferencia de la vacuna Pfizer, no es necesario congelarla entre -70 ° C y -80 ° C y puede almacenarse en refrigeradores normales y los médicos de cabecera, enfermeras y personal sanitario pueden moverla fácilmente y administrar inyecciones en lugares como residencias.