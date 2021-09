Huérfanos del 11-S: historias de superación y logros marcados por la tragedia

Unos 3.000 menores de edad perdieron a uno de sus padres en los atentados

El libro 'Rise from the ashes' explora las vidas de los niños huérfanos del 11-S

La autora, Payton Lynch, se inspiró en cómo su propio marido superó el trauma

Unos 3.000 niños perdieron a uno de sus padres en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre ellos había adolescentes, niños pequeños y bebés. Las historias de muchos de ellos se recogen en examinadas en 'Rise From The Ashes: Stories of Trauma, Resilience, and Growth from the Children of 9/11', un nuevo libro escrito por la esposa de uno de esos supervivientes, Payton Lynch, de 27 años.

Estas historias detallan el momento en que una tragedia indescriptible atravesó el cielo azul de una mañana de martes de 2001, matando a 2.996 personas en el peor ataque terrorista en suelo estadounidense de la historia. El evento dejó una marca indeleble en la historia del país, cambiando para siempre las vidas de los supervivientes y los seres queridos de las víctimas. De repente, eran diferentes a los demás niños, eran los 'Niños del 11 de septiembre'. Veinte años después, se han convertido en una fuerza de curación y un símbolo del espíritu humano indomable. Estas son algunas de sus historias, recopiladas por el 'Daily Mail':

Jon Lynch, 33 años (hijo de Robert Henry Lynch Jr)

Jon vivía en Pensilvania y era el único estudiante en todo el distrito escolar que tenía un padre trabajando en el World Trade Center. Robert Henry Lynch Jr., era el administrador de la propiedad de Two World Trade Center.

Jon recuerda que lo recogieron temprano de la escuela para hacer el inquietante viaje de dos horas y media hasta la casa de su padre en Nueva Jersey, donde vivía con la madrastra de Jon y sus tres hermanastros. "Juro que éramos el único coche en la carretera ese día", dice en el libro.

Con toda la familia acurrucada en un solo lugar, vieron la televisión y esperaron junto al teléfono su llamada. 'Sabíamos que estaba fuera del edificio cuando el primer avión chocó porque llamó a la casa y dejó un mensaje de voz. Todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza, diciendo 'Estoy fuera del edificio, estoy a salvo. Es malo, es muy, muy, muy malo. Te llamaré pronto. Te quiero.''

Nadie se atrevió a tocar el teléfono. La familia quería mantener las líneas abiertas en caso de que Robert volviera a llamar. Las horas se convirtieron en días. "Veía las noticias durante horas, convencido de que vi a mi papá en los clips", dijo Jon. "Llamé al teléfono de mi padre, con la esperanza de que contestara en lugar de recibir el temido correo de voz por millonésima vez". Ese mensaje de voz permanece en la familia hoy y recuerda la última vez que escucharon de su padre.

Durante semanas, la familia agonizó pensando en los últimos minutos de Robert. Lucharon por entender cómo pasó de estar a salvo afuera a ser una de las víctimas. La poca información que tenían fue improvisada por amigos y compañeros de trabajo que lo vieron afuera del edificio. Jon se enteró de que su padre volvió a entrar para salvar a otros. Por su heroísmo, Robert fue galardonado póstumamente con la Medalla al Valor de los Héroes del 11 de septiembre.

En los años siguientes, Jon enfrentó dolores y desafíos inimaginables mientras sufría la tragedia. Estaba particularmente obsesionado por la teoría de un compañero de clase que afirmaba que todas las víctimas no identificadas deben haber "simplemente recogido y dejado sus vidas" para comenzar de nuevo.

"El duelo no ocurre en línea recta", escribe Payton Lynch, quien pasó el último año estudiando cómo ha afectado las vidas de los niños del 11 de septiembre. Para su sorpresa, descubrió que su trauma compartido es 'la salsa secreta de su capacidad de recuperación'. Como muchos otros, Jon ha podido vivir una vida feliz y exitosa, no a pesar de la tragedia, sino gracias a ella. "La resistencia y la fuerza que veo en mi esposo es la razón por la que quería escribir este libro en primer lugar", dijo Payton Lynch.

'Todavía tengo sueños sobre las torres donde me encuentro caminando a través de los edificios. Recuerdo cada detalle de esos edificios, hasta lo blanda que era la alfombra en el vestíbulo principal '', dijo Jon en el libro.

Hoy Jon Lynch, ahora de 33 años, está felizmente casado (con Payton) y vive en Florida. Ambos trabajan en Disney World, donde él trabaja en entretenimiento. Se define como: 'Un intérprete. Un artesano. Un adicto a Disney. Un entusiasta de Harry Potter. Amante de los perros (y tolerante a los gatos). Un buscador de aventuras".

Halley Burnett, 25 años (Hija de Thomas Burnett)

Algo iba mal en la mañana del 11 de septiembre de 2001 cuando Halley Burnett, de cinco años, y sus dos hermanas bajaron las escaleras antes de ir la escuela. Halley y su hermana gemela, Madison, estaban en el jardín de infancia en ese momento, su hermana menor Anna Clare tenía solo tres años.

Las luces aún estaban apagadas, pero el brillo de la televisión parpadeaba con imágenes de explosiones y edificios en llamas. Su madre, Deena, estaba sentada en el sillón reclinable de su padre, agarrando el teléfono de la casa y sollozando incontrolablemente. Cubrió el auricular con la mano y gritó: 'Oh no, oh no, oh no'.

En el otro extremo estaba el padre de Halley, Thomas Burnett, de 38 años, director de operaciones de una empresa de dispositivos médicos llamada Thoratec. Era un pasajero del vuelo 93 de United desde el aeropuerto de Newark con destino a San Francisco.

Thomas ya había llamado a Deena varias veces desde el avión esa mañana para decirle que su vuelo había sido secuestrado; mientras tanto, ella transmitió información sobre la triste noticia que estaba sucediendo en el terreno. Las últimas palabras que le dijo a su madre fueron: 'No te preocupes. Vamos a hacer algo '.

Para Halley y sus hermanas, ver a su madre con un dolor tan inmenso es un recuerdo que nunca olvidarán. Las hermanas Burnett también eran demasiado jóvenes para comprender el impacto que tuvo su padre en el 11 de septiembre. Al salir de sus rutinas, Halley, Madison y Anna Clare se encontraron en el centro de atención con entrevistas con Oprah y encuentros con el presidente Bush.

En el video familiar, Anna Clare, que entonces tenía tres años, explicó que su padre "trató de tirar a los malos del avión pero no pudo y ya era demasiado tarde, por lo que murieron. Salvó la casa de George Bush".

La experiencia los atormentó y continúa haciéndolo. Anna-Clare dice que se despertaba gritando en medio de la noche. Halley descubre que la muerte es ahora algo que teme que vuelva a visitar a su familia prematuramente. A pesar de su sufrimiento, las hermanas han vivido una vida plena. Siguiendo los pasos de su padre, Halley y Anna Clare asistieron a la Universidad de Pepperdine. Las gemelas Halley y Madison obtuvieron sus títulos de maestría.

Halley recientemente consiguió un trabajo como analista financiera en bienes raíces comerciales. Hoy, Halley acredita a su madre como una de sus mayores influencias. "El mundo sabe que mi papá es un héroe, pero nadie sabe que mi mamá también lo es. Somos vencedores, no víctimas. Nos levantamos por encima de nuestras circunstancias y somos mejores por ello".

Matthew Bocchi, 29 años (hijo de John Bocchi)

Matthew Bocchi recuerda vívidamente aquel día. Su padre, John Bocchi, de 38 años, era el director gerente de Cantor Fitzgerald y trabajaba en el piso 105 de la Torre Uno. A las 9 de la mñana, a Matthew le sacaron de su clase de cuarto grado en Nueva Jersey con algunos otros estudiantes para explicar que algo sucedió en el World Trade Center. 'Están evacuando el edificio, está bien, no hay nada de qué preocuparse', le dijeron. Matthew pensó que su padre era indestructible, 'como Arnold Schwarzenegger en Commando', no hay forma de que pudiera haber sido herido.

En cuestión de horas, Matthew y su hermano eran los únicos dos que quedaban en la escuela ese día, todos los demás estudiantes habían sido recogidos temprano. Tomaron el autobús a casa para encontrar a toda su familia y vecinos reunidos. A pesar de las deslumbrantes imágenes de las noticias, Matthew todavía creía que su padre cruzaría la puerta en cualquier momento.

Siguió llamando a su teléfono móvil, dejando el mensaje: 'Vuelve a casa pronto. Te quiero.' Finalmente, el buzón del correo de voz se llenó. John Bocchi hizo varias llamadas telefónicas esa mañana para despedirse. La madre de Matthew pensó que John estaba bromeando cuando le dijo que un pequeño avión golpeó el edificio antes de que se cortara la línea. Finalmente, volvió a comunicarse para decirle que ella era 'el amor de su vida'.

En los días inmediatamente posteriores a los ataques, Matthew y sus hermanos representaban diferentes escenarios de la heroica huida de su padre. Pero el 18 de septiembre, sus peores temores se hicieron realidad cuando la policía llegó a la casa para decirles que habían encontrado sus restos. Al principio, solo pudieron recuperar la mitad inferior de su cuerpo, encontraron la otra parte días después. Todos los empleados de Cantor Fitzgerald que se reportaron a trabajar ese día fueron asesinados, John Bocchi fue una de las 658 víctimas.

Matthew se obsesionó con los momentos finales de la vida de su padre y alimentó esa obsesión buscando en Internet. Su camino hacia la curación se empañó aún más cuando fue abusado sexualmente por un tío que se aprovechó de su vulnerabilidad. Finalmente, Matthew se convirtió en adicto a las drogas. Las drogas, dijo, lo hacían sentir 'cálido y confuso, todo lo contrario de lo que sentía cuando pensaba en mi papá'.

Matthew le da crédito a su padre por haberle dado fuerza durante sus momentos más oscuros. "Cuando mi padre falleció, mi madre me dijo que buscara las señales de tu padre". a primera señal llegó en forma de mosca que permaneció alrededor de su casa durante seis meses después del 11 de septiembre. "Cada vez que aparecía una mosca en mi vida, me invadía una sensación de paz y tranquilidad", dijo.

Cuando Matthew tocó fondo con su adicción, buscó el aliento de su padre cuando una mosca pasó volando repentinamente. Entró en rehabilitación dos días después y ahora ha estado sobrio durante seis años.

Las señales que recibió de su padre, junto con la inspiración renovada de su legado, ayudaron a Matthew a escribir sus memorias, 'Sway'. Matthew describe escribirlo como una experiencia catártica, y cuanto más comparte su historia, mejor se siente: "No todos los días son increíbles, pero es mejor de lo que solía ser".

Rebecca Asaro, 30 años (Hija de Carl Asaro)

Para Rebecca Asaro la realidad de todo lo que sucedió el 11 de septiembre aún no se ha registrado por completo. Sin embargo, el recuerdo de ese día es tan claro para ella como si fuera ayer.

Viviendo en Nueva York en ese momento, Rebecca besó a su padre en la mejilla antes de salir por la puerta hacia el trabajo. Rebecca, de nueve años, siguió con su día con normalidad y se dirigió a la escuela. No fue hasta su clase de estudios sociales que se dio cuenta de que algo andaba mal. "Niño tras niño fueron llamados fuera del aula hasta que realmente no quedó nadie", dice en el libro. 'Estábamos escuchando la radio, pero todavía no entendía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía qué era el World Trade Center.

Su padre, Carl Asaro, de 39 años, era bombero en el Noveno Batallón de Manhattan. Fue uno de los 412 socorristas que perdió la vida en el 11 de septiembre. Nunca recuperaron su cuerpo. No fue hasta octubre, cuando celebraron un homenaje a su padre, que empezó a asimilarse. "Vi a mis hermanos llorar y me di cuenta de que no iba a volver a casa". Rebecca es una de sus seis hijos.

"Pasas de ver a alguien todos los días a que te levantes y te vas sin una explicación o cuerpo real", le dice a Lynch. Lamentablemente, esta es una realidad común para muchos niños sobrevivientes que perdieron a un padre el 11 de septiembre. Al día de hoy, 1.100 víctimas permanecen sin identificar.

Rebecca recuerda con cariño a su padre como el alma de la fiesta, siempre haciendo barbacoas y buscando una excusa para celebrar. "Le encantaba cocinar y le encantaba tocar música, y las barbacoas eran la oportunidad perfecta para hacer ambas cosas".

Rebecca Asaro, que ahora tiene 30 años, y tres de sus hermanos han decidido honrar a su padre siguiendo sus pasos para convertirse en bombero. Trabaja en la misma estación de bomberos de Midtown Manhattan que su padre. Se siente reconfortada por una notable serie de eventos espirituales que le recuerdan que él siempre está cerca.

Nicole Foster, 25 años (Hija de Noel J. Foster)

"Nos dirigíamos a la puerta para tomar clases de natación y en el cuarto de estar la televisión estaba encendida. Eso es todo lo que realmente recuerdo de ese día ”, dice Nicole Foster en el libro. Tenía cinco años el día que murió su padre.

No pasó mucho tiempo para que la casa de Nicole estuviera llena de amigos y familiares. El largo camino de entrada estaba lleno de cochescuando la gente llegó para ayudar a la madre de Nicole, Nancy, a colocar carteles de personas desaparecidas.

Fue el último día de Noel J. Foster como vicepresidente de Aon Corporation en el piso 99 del 2 World Trade Center. Incluso en su último día de trabajo, Noel demostró que siempre estaba buscando ayudar a los demás mientras conducía a uno de sus compañeros de trabajo con una pierna rota a la oficina.

Nicole recuerda a Lynch el proceso traumático de identificar los restos de su padre, que comenzó cuando los investigadores pidieron registros dentales. Reprimió este doloroso recuerdo hasta mayo de 2014, cuando se abrió al público el Museo Conmemorativo del 11 de Septiembre. “Dentro del museo hay una pared gigante y detrás de ella hay una habitación donde están los restos. Es solo un montón de gabinetes y cosas que no imaginarías que son restos de personas ''.

"Todo fue muy extraño", le dijo a Lynch mientras explicaba que nunca tuvo un cierre adecuado. "Fue la primera vez que sentí algo parecido a un cementerio para mi papá y allí estaba en exhibición. Creo que es por eso que nunca ha habido un lugar que se sienta como un lugar de descanso adecuado".

Desafortunadamente, los desafíos de Nicole no se detuvieron después del 11 de septiembre. Su hermana mayor tiene necesidades especiales, lo que presentó una mayor demanda de su madre como madre soltera. Y para hacer las cosas más difíciles, a Nicole le diagnosticaron leucemia en su decimoquinto cumpleaños.

A pesar de sus circunstancias, se ha mantenido positiva: "La experiencia me recordó que ya había sobrevivido mucho, y realmente tenía fe en que volvería a sobrevivir, a pesar de que tenía miedo. Me dije a mí mismo: 'Voy a superar esto' y eso es lo que hice".

"Sabía que estaba a salvo porque mi papá me estaba cuidando". Hoy, Foster no tiene cáncer y se graduó en psicología y estudios de espiritualidad, cuerpo y mente. Trabaja como asesora de salud y bienestar, y utiliza su propia experiencia en el manejo del duelo para ayudar a otros.